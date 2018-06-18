أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

يعد المناكير المطفي matte coat اختيارا جديدا وغير تقليدي في جميع الأوقات، وبالرغم من صعوبة وضعه، إلا أنه يعطي إطلالة مميزة ومميزة للأظافر.



ويمكن أن يتناسب هذا المناكير في الخروجات المميزة، أو خلال السهرات في الصيف، بالإضافة إلى أنه يتناسب بشكل كبير مع أجواء المصيف، والبحر، لما تتضمنه من ألوان جميلة، وراقية، ومن أبرز الألوان الأزرق، والبيج، والموف، وأبرزهم اللون الكشميري.



وإذا كنتي تريدين أن تضمني وضع المناكير بشكل محترف عليكي بوضع المناكير الشفاف matte coat، أو ضعي أى منكير تملكية في القليل من اللمعة في الأول، ومن ثم اتركيه ليجف، ومن بعده تحطي طبقة من المناكير المطفي، وسوف يعطي شكلا جميلا ومحترفا.



وإليكم أبرز ألوان matte coat، اختاري منها ما يناسبك..