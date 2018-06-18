روما يمدد عقد مدربه دي فرانشيسكو

قال نادى روما المنافس في دوري الدرجة‭ ‬الأولى الايطالي لكرة القدم إنه كافأ مدربه اوسيبيو دي فرانشيسكو بعقد جديد لمدة عامين بعد النجاح في موسمه الأول مع الفريق.



وقاد المدرب البالغ عمره 48 عاما روما للمركز الثالث في الدوري وبلوغ قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.



وأبلغ دي فرانشيسكو موقع روما الرسمي في الانترنت "أنا سعيد للغاية بمواصلة المغامرة مع روما وجماهيره الرائعة.



"الثقة التي وضعها رئيس النادي ومجموعة المديرين تجعلني فخورا للغاية واتمنى أن أرد لهم الجميل في الموسم المقبل بنتائج أفضل من الماضي".



وتولى دي فرانشيسكو تدريب روما خلفا للمدرب لوتشيانو سباليتي في يونيو حزيران الماضي ليعود للنادي الذي أحرز معه لقب الدوري كلاعب خلال فترته معه من 1997 وحتى 2001.



وفي 51 مباراة معه كمدرب انتصر روما في 29 وتعادل في عشر وخسر 12 مواجهة.



وقال جيمس بالوتا رئيس روما "من المهم أن نحافظ على الاستمرارية والتوازن اللذين جلبهما اوسيبيو للمشروع وتمديد العقد الذي حدث اليوم يعد دليلا على إيماننا بإمكاناته لنقل روما للأمام".