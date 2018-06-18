رد مستشار المفتي على حكم صيام المرأة الست البيض وتأجيل القضاء

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن قضاء المرأة للأيام التي أفطرت فيها خلال شهر رمضان يكون على التراخي أي يجوز لها تأجيلها إلى ما قبل رمضان المقبل.



وأضاف عاشور خلال إجابته عن أسئلة المواطنين عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء أنه يجوز للمرأة أن تصوم الـ 6 من شوال وتؤجل صيام القضاء الى ما بعد ذلك، نظرا لحرارة الجو أو عدم الاستطاعة والأمر واسع وكلما ضاق الأمر اتسع ولا شيء عليك في تأجيل أيام القضاء وصيام الست من شوال فقط.