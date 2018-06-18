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محافظات

جماهير المصري تحتشد أمام استاد بورسعيد بعد منعهم من حضور التدريب

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:25 م
جماهير المصري تحتشد
جماهير المصري تحتشد أمام استاد بورسعيد
كتب محمد الغزاوى -نور عادل
تدخل اللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، لاحتواء غضب مئات الجماهير من مشجعي النادي المصري المحتشدة أمام المدرج البحري في حالة غضب لمنعهم بقرار من مجلس الإدارة من حضور تدريب الفريق.

وطالبت الجماهير المحتشدة الأمن بفتح الأبواب لدخول الاستاد لمؤازرة الفريق، مرددين هتافات معادية للمجلس تعبر عن غضبهم.

كما وصل النائب أحمد فرغلي عضو البرلمان عن بورسعيد لاحتواء الأزمة والوصول لحلول تجنبا لتفاقمها خاصة عقب تلويح العميد حسام حسن بالاستقالة بسبب بيع لاعبي الفريق بمعرفة المجلس دون الرجوع له.

ونشرت مديرية أمن بورسعيد تشكيلاتها أمام أبواب النادي تنفيذا لقرار مجلس الإدارة باعتبار تدريبات الفريق معسكر مغلق بدون جمهور.

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