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أخبار العالم

ضبط شحنة مخدرات قيمتها 1.4 مليون دولار يملكها داعش في سوريا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:05 م
صدى البلد
عرفة البنداري
ضبطت قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش شحنة كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، تابعة للتنظيم الإرهابي في سوريا.

ونقلت وكالة فارس الإيرانية عن المكتب الصحفي للتحالف قوله إنه تم ضبط أكثر من 300 ألف قرص كبتاجون تقدر قيمتها بحوالي 1.4 مليون دولار حسب أسعار السوق السوداء.

وأوضح التحالف أن الشحنة تم ضبطها يوم 31 مايو الماضي بالقرب من قاعدة التنف العسكرية الأمريكية جنوب سوريا، وتم إتلافها يوم 12 يونيو الجاري.

ومنذ بدء العمليات لمحاربة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق، اكتشف أن هذه المادة تتمتع بانتشار واسع لدى مسلحي التنظيم الإرهابي، الذين يتعاطونها لإزالة الشعور بالخوف وزيادة قوة التحمل الجسدي.

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