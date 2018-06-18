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كأس العالم

بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 06:59 م
بلجيكا وبنما
بلجيكا وبنما
فاز منتخب بلجيكا بثلاثية نظيفة على نظيره البنمي فى المباراة التى جمعتهما علي ملعب فيشت الأولمبي ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا .

سجل اللاعب درايس ميرتينز الهدف الأول بضربة صاروخية سكنت شباك منتخب بنما في الدقيقة 47 من عمر المباراة، وأضاف الهدفين الثاني والثالث لوكاكو في الدقيقتين 70 ، 75 من زمن اللقاء.

يذكر أن المجموعة السابعة في كأس العالم تضم منتخبي إنجلترا وتونس، بجانب بلجيكا وبنما.
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور
بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور

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