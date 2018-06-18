بلجيكا تسحق بنما بثلاثية في المونديال.. فيديو وصور

فاز منتخب بلجيكا بثلاثية نظيفة على نظيره البنمي فى المباراة التى جمعتهما علي ملعب فيشت الأولمبي ضمن منافسات المجموعة السابعة في مونديال كأس العالم 2018 المقام في روسيا .



سجل اللاعب درايس ميرتينز الهدف الأول بضربة صاروخية سكنت شباك منتخب بنما في الدقيقة 47 من عمر المباراة، وأضاف الهدفين الثاني والثالث لوكاكو في الدقيقتين 70 ، 75 من زمن اللقاء.



يذكر أن المجموعة السابعة في كأس العالم تضم منتخبي إنجلترا وتونس، بجانب بلجيكا وبنما.

