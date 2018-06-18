محافظ الجيزة للمواطنين: محدش يدفع أكثر من التعريفة.. فيديو

أجرى اللواء محمد كمال الدالي، محافظ الجيزة، اليوم الاثنين، جولة تفقدية لعدد من المواقف داخل محافظة الجيزة، للتأكد من سير حركة المواصلات داخل المحافظة، بعد تطبيق قرار رفع أسعار المواد البترولية والمحروقات، وإقرار التعريفة الجديدة لوسائل النقل والمواصلات.



واستمع المحافظ لعدد من المواطنين وشكواهم بعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار، مشددا على دورهم في منع جشع السائقين وضرورة الإبلاغ عن أي محاولات لزيادة الأجرة عن التعريفة المحددة من المحافظة، قائلا: "محدش يدفع أكتر من التعريفة.. واللي يطلب منه أكتر ياخد رقم العربية ويشتكي السواق ومتدفعش".



ونصح المواطنين بضرورة الإتصال بالرقم الساخن الذي خصصته المحافظة للإبلاغ عن أن أي تجاوزات في التعريفة.



