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أخبار العالم

شاهد.. غضب الرئيس الفرنسي بسبب اسم «مانو»

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:14 م
صدى البلد
حسن محرم
تسبب شاب في غضب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد أن لقبه بـ "مانو".

وذكرت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية أنه خلال جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإحياء ذكرى أحداث 18 يونيو عام 1940 في أوت دي سان، فإن الرئيس الفرنسي التقى بالمواطنين من خلف الحواجز.

وبينما يسلم على بعض الشباب، ناداه أحدهم باسم "مانو"، قائلا: كيف حالك مانو؟



وتسبب هذا اللقب في انفجار ماكرون في غضب شديد، ورد مسرعا: "لا، لا يمكنك هذا، لا لا، أنا لست صاحبك"، مضيفا:" أنت هنا في احتفال رسمي، وينبغي أن تتصرف كما ينبغي. لذا تناديني بـ: سيدي رئيس الجمهورية، أو سيد، اتفقنا؟".
شاهد.. غضب الرئيس الفرنسي بسبب اسم «مانو»

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