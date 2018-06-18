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أخبار العالم

إيران تلجأ إلى أردوغان لإنقاذها من كارثة ضخمة

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:23 م
حسن روحاني ورجب طيب
حسن روحاني ورجب طيب أردوغان
حسام رضوان
لجأت إيران إلى طلب المساعدة من تركيا في حل أزمة الجفاف التي باتت تهدد الأمن القومي وتوشك أن تصبح كارثة بيئية تضرب 40 مليون مواطن إيراني، حيث تعاني 97% من الأراضي الإيرانية الجفاف.

وبحسب ما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، أعلن هادي بهادري النائب بالبرلمان الإيراني، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني، سيناقش موضوع نقل المياه من بحيرة فان التركية إلى بحيرة أرومية، خلال الفترة القادمة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف أنه وممثلي مدينة أرومية سيسعون بكل الطرق الممكنة إلى تنفيذ نقل المياه من البحيرة التركية لإنقاذ المدينة من الجفاف الحاد.

وأشار إلى أن سيكون من السهل نقل المياه من حوض الزاب وبحيرة فان التركية إلى أرومية وذلك لقرب المسافة بين البحيريتين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خرج في كلمة مصورة له عبر حساب "إسرائيل فارسي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقال إن إيران على وشك كارثة بيئية بسبب ندرة المياه وأن النظام الإيراني فشل خلال السنوات الماضية في إيجاد حل لهذه الأزمة التي تهدد 40 مليون إيراني.

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