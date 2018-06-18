المركزي: 1.5 تريليون جنيه أرصدة إقراض عملاء البنوك في يناير

ارتفعت أرصدة الأقراض المقدمة لعملاء البنوك إلي 1.5 تريليون جنيه بنهاية يناير 2018 مقابل 1.45 تريليون في نهاية العام الماضي بفارق50 مليار جنيه ومقارنة بـ 1.432 تريليون جنيه في نوفمبر 2017 بفارق 68 مليار جنيه.



وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن أرصدة الإقراض لغير الحكومة بلغت 1.1 تريليون جنيه في يناير الماضي مقابل 1.08 تريليون في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ1.07 تريليون جنيه في نوفمبر السابق لهما.



وبلغت أرصدة الإقراض الحكومية نحو 385.522 مليار جنيه مقابل 373.831 مليارا في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 357.941 مليار جنيه في نوفمبر من العام الماضي.