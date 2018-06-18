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كأس العالم

كأس العالم 2018 .. 13 مباراة حتى الآن .. والمونديال بدون كروت حمراء

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:06 م
صدى البلد
وصلت منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، اليوم الإثنين، إلى المحطة الخامسة، بعد أن شهدت في الأيام الماضية إقامة 13 مباراة لم تشهد جميعها إشهار البطاقة الحمراء لأي لاعب.

كان مونديال المكسيك 1986، هو آخر مونديال لعبت فيه 11 مباراة بدون حصول أي لاعب على البطاقة الحمراء، حيث أشهرت أول بطاقة من هذا النوع في المباراة 16.

وشهد المونديال الأخير في البرازيل 10 حالات طرد، فيما وصل عدد حالات الطرد في مونديال جنوب أفريقيا 2010 إلى (17 حالة)، فيما سجل مونديال ألمانيا 2006(27 حالة).

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