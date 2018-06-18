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محافظات

رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:28 م
اللواء حسام حمودة
اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة
همت الحسينى
تمكن اللواء حسام حمودة رئيس حى غرب المنصورة اليوم الإثنين، من ضبط سيارة سرفيس بمنطقة حى الجامعة تقوم بنقل الركاب بأعلى من التعريفة المقررة، وتم تحويل السيارة والسائق للإدارة العامة لمرور الدقهلية حيث تنكر على أنه مواطن يستقل السيارة كما قام بركوب تاكسى متنكرا للاطمئنان على تطبيق التعريفة.

وقام المقدم  شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور بتحرير محضر للسائق وإحالته للنيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده فى إطار الحملات المستمرة لتكثيف الحملات المرورية للرقابة والمتابعة الجادة لالتزام السائقين بالتعريفة الجديدة بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والوحدات المحلية والإدارة العامة للمرور والتصدى لأي محاولات استغلال للمواطنين ومعاقبة المخالفين بكل الحسم والحزم حرصا على صالح المواطنين.

يذكر أن الحملات تتم بالتعاون المستمر مابين حى غرب المنصورة والإدارة العامة لمرور الدقهلية بقيادة العقيد ممدوح الحصى، مدير الإدارة العامة للمرور، والمقدم شريف شعيشع، رئيس مباحث المرور.
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور
رئيس حى غرب المنصورة يتنكر ويضبط سيارة مخالفة للتعريفة.. صور

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