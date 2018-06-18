ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

كأس العالم

عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:14 م
عصام الحضري
عصام الحضري
نور عادل
قال عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، إنه يشعر بالفخر بالتواجد مع الفراعنة في كأس العالم، بعد الغياب لمدة 28 عاما عن النهائيات.

وأضاف الحضري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة الفراعنة لروسيا، أن المنتخب المصري لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه في المونديال، وعازم على استكمال مشواره رغم خسارة المباراة الأولى أمام أوروجواي (1-0).

وعن عودة نجم المنتخب محمد صلاح، للمشاركة أمام روسيا، بعد غيابه عن لقاء أوروجواي، قال: "إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، وجميعنا سعداء بعودته، لأننا أمام مباراة مهمة للغاية ستضعنا على الطريق الصحيح".

وأشار الحضري إلى الانتقادات التي طالت الكرة الجديدة المستخدمة في المونديال، قائلا "الكرة أفضل للاعبين، ولكن نحن حراس المرمى ضحية للفيفا ولهذه الكرة، لكنها ليست أول كرة نلعب بها".

ويواجه المنتخب المصري، نظيره الروسي، غدا الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم 2018.

ويتصدر الدب الروسي، المجموعة الأولى، بعد فوزه الكبير على الأخضر السعودي بخماسية نظيفة، بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي، الذي فاز على الفراعنة في المباراة الأولى بهدف دون رد.

ترشيحاتنا

خالد بيومي: فندق المنتخب عامل زى فرح العمدة وإحنا دمنا بيتحرق

بث مباشر مباراة بلجيكا وبنما | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

تعرف على سبب عدم مشاركة النجم فان دام في فيلم حرب كرموز

«إس دي إكس انيرجي» تعلن عن كشف حقل غاز جديد في مصر

رسميا.. بيع فريق الأسيوطي وتغيير اسمه لـ الأهرام

مصر ضد روسيا .. تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة

تعرف على إمكانية ارتداء محمد صلاح واقيا للكتف أمام روسيا

مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

بث مباشر الان.. بلجيكا وبنما يوتيوب | رابط يلا شوت مباراة بلجيكا وبنما مباشر

عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

كأس العالم 2018 .. نيمار يسرق الأضواء من بوشكين في روستوف

وسيم: نشطنا السياحة بهدايا فرعونية ولافتة للعاق راموس.. صور

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

فيديو

رابط مشاهدة مباراة تونس و انجلترا مباشر بث مباشر
مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر
بث مباشر مباراة تونس و انجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار | كورة اون لاين | لايف
شاهد.. الجماهير تترقب بدء مباراة تونس وإنجلترا في المونديال
يلا شوت .. مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟