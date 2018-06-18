عصام الحضري: حراس المرمى هم ضحية مونديال روسيا

قال عصام الحضري، حارس مرمى منتخب مصر، إنه يشعر بالفخر بالتواجد مع الفراعنة في كأس العالم، بعد الغياب لمدة 28 عاما عن النهائيات.



وأضاف الحضري، في المؤتمر الصحفي الذي عقد قبل مواجهة الفراعنة لروسيا، أن المنتخب المصري لديه هدف واضح يسعى لتحقيقه في المونديال، وعازم على استكمال مشواره رغم خسارة المباراة الأولى أمام أوروجواي (1-0).



وعن عودة نجم المنتخب محمد صلاح، للمشاركة أمام روسيا، بعد غيابه عن لقاء أوروجواي، قال: "إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، وجميعنا سعداء بعودته، لأننا أمام مباراة مهمة للغاية ستضعنا على الطريق الصحيح".



وأشار الحضري إلى الانتقادات التي طالت الكرة الجديدة المستخدمة في المونديال، قائلا "الكرة أفضل للاعبين، ولكن نحن حراس المرمى ضحية للفيفا ولهذه الكرة، لكنها ليست أول كرة نلعب بها".



ويواجه المنتخب المصري، نظيره الروسي، غدا الثلاثاء، على ملعب كريستوفسكي بمدينة سان بطرسبرج، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى، بكأس العالم 2018.



ويتصدر الدب الروسي، المجموعة الأولى، بعد فوزه الكبير على الأخضر السعودي بخماسية نظيفة، بفارق الأهداف عن منتخب أوروجواي، الذي فاز على الفراعنة في المباراة الأولى بهدف دون رد.