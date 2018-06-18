ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

كأس العالم 1934 الفوز بأوامر موسوليني: «ليكن الرب في عونك إن فشلت»

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:22 م
صدى البلد
محمد طاهر
«إما الفوز أو الصمت تمامًا».. كانت الرسالة التي وجهها الديكتاتور الإيطالي موسوليني للاعبي المنتخب الإيطالي قبل انطلاق كأس العالم 1934 النسخة التي شهدت مشاركة منتخب مصر.

وطالب موسوليني اللاعبين بالفوز بالبطولة حتى أنه قال للمدرب فيتوريو بوتسو:«أنت المسئول الوحيد عن النجاح، لكن ليكن الرب في عونك إذا انتهى الأمر بفشلك»، هكذا حذرهم موسوليني وهو يمرر سبابته بعرض عنقه عند حنجرته أثناء وليمة غداء جمعتهم.

رأى موسوليني أن كأس العالم فرصة مناسبة لإثبات قوة الفاشية الإيطالية وليست مجرد لعبة أو بطولة لكرة قدم يمكن من خلالها الإعلان عن الظهور الاول القاري للمنتخب الإيطالي لذلك كان مستعدًا لفعل أي شيء للفوز بالبطولة حتى أنه وافق على تجنيس 4 لاعبين كبار من الأرجنتين هم المدافع الأرجنتيني الصلب لويس مونتي ومواطنه ريموندو أروسي صانع الألعاب، وإنريكي غوايتا وأتيليو ديماريا ولاعب من البرازيل هو ماركيس.

ودخل الإيطاليون المنافسة بشكل قوي، حيث دكّوا شباك الولايات المتحدة الأمريكية (7-1)، لكنهم عانوا الأمرين قبل إخراج إسبانيا (1-1، ثم 1-0)، قبل أن يُعيدوا النتيجة نفسها (1-0) في مباراة نصف النهائي، إذ واجه خلالها أصحاب الأرض منتخب النمسا القوي الذي كان يضم بين صفوفه النجم ماتياس سندلار، علمًا أن نتيجة اللقاء لم تعكس الأداء الراقي الذي ساد طيلة عمر المباراة.

ومن جانبه، وصل منتخب تشيكوسلوفاكيا مكتمل الصفوف، بقيادة المهاجم أولدريش نيجدلي الذي نال لقب الهداف بعد إحرازه خمسة أهداف، حيث تخلّص أبناء أوروبا الشرقية من منتخب رومانيا (2-1) ثم سويسرا (3-2)، قبل الإطاحة بمنتخب ألمانيا، أحد أكبر المرشحين (3-1).

دارت المباراة النهائية في جو تجاوزت فيه الحرارة 40 درجة مئوية، وبسرعة كبيرة اجتاح الإيطاليون نصف ملعب منتخب تشيكوسلوفاكيا، الذي تراجع للدفاع لكن دون الاستسلام بشكل نهائي للخصم. حيث تمكن رفاق أولدريش من إنهاء الشوط الأول على إيقاع البياض، إذ رغم تسديدات النجم جيوسيبي مياتزا وجيوفاني فيراري إلا أن حارس المرمي فارنتسيك بلانيكا وقف سدًا منيعًا وتصدى لكل الكرات، وحتى عندما انهزم في إحدى المحاولات، فشل أنجيلو سكيافيو في التسجيل، مسددًا الكرة فوق الشباك الفارغة.

ويذكر الكاتب لوثيانو بيرنيكي، في كتابة «أغرب الحكايات في تاريخ المونديال» ترجمة محمد الفولي، والصادر عن مكتبة تنمية، :«عندما أطلق الحكم السويدي، إيفان أكليند صافرة نهاية الشوط الأول بين إيطاليا وتشيكوسلوفاكيا وكان التعادل السلبي يسود الموقف، انتفض الـ«دوتشي» بنيتو موسوليني من مقعده وركض نحو غرفة خلع الملابس وتحدث اللاعب الأرجنتيني «مونتي» الذي جنسته إيطاليا وأخبره بأنه أسقط بواحدة من ركلاته التشيكوسلوفاكي أولدريتش نييدلي داخل منطقة الجزاء ولم تحتسب لأن الحكم «الطيب» كان «يتعاون».

وتابع: «حذر موسوليني اللاعب إذا تكررت المسألة فسيتم احتساب ركلة جزاء وعليه أن يساعد الحكم في مهمته وليس تعقيدها واحتساب ركلة جزاء ضد إيطاليا، بعدها عاد الديكتاتور الإيطالي لمقعده ليستمتع بالانتصار الإيطالي بهدفين لهدف».

ترشيحاتنا

قفشة ينتظر موقف الأهلى قبل التوقيع للأسيوطى بشكل رسمى

خالد بيومي: فندق المنتخب عامل زى فرح العمدة وإحنا دمنا بيتحرق

كأس العالم2018.. مورينيو يتوقع نتيجة مباراة تونس وانجلترا

بث مباشر مباراة تونس وإنجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار| كورة اون لاين | لايف

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

طرد كالينيتش من معسكر كرواتيا في كأس العالم 2018

أبو تريكة يوجه رسالة إلى محمد صلاح ورفاقه قبل مواجهة روسيا

تعرف على إمكانية ارتداء محمد صلاح واقيا للكتف أمام روسيا

السعودية تحضر مفاجأة لزعيم الحوثيين خلال أيام

هكذا نعى عادل إمام ماهر عصام

فضيحة.. موقع يحرض على العنف ضد محمد صلاح خلال مباراة مصر وروسيا

مصر ضد روسيا..بشرة خير لمنتخب مصر قبل مواجهة الدب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

كأس العالم 2018 .. نيمار يسرق الأضواء من بوشكين في روستوف

وسيم: نشطنا السياحة بهدايا فرعونية ولافتة للعاق راموس.. صور

غرق قرية ميانة ببني سويف في مياه الصرف الصحي.. صور

شاهد.. نجوم الفن يصلون روسيا لدعم المنتخب المصرى

فيديو

رابط مشاهدة مباراة تونس و انجلترا مباشر بث مباشر
مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر على beIN SPORTS - مباريات اليوم بث حي ومباشر
بث مباشر مباراة تونس و انجلترا رابط الأسطورة | كورة ستار | كورة اون لاين | لايف
شاهد.. الجماهير تترقب بدء مباراة تونس وإنجلترا في المونديال
يلا شوت .. مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر | لايف

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟