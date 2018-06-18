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أخبار العالم

صندوق الاستثمار المباشر الروسي يخطط لجذب 110 مليارات دولار

الإثنين 18/يونيو/2018 - 07:26 م
مدير الصندوق الروسي
مدير الصندوق الروسي للاستثمارات المباشر
رويترز
يخطط صندوق الاستثمار المباشر الروسي لجذب ما يزيد عن سبعة تريليونات روبل (110 مليارات دولار) من شركاء دوليين في قطاعي البنية التحتية والتكنولوجيا ضمن إسهامه في خطة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لدعم الاقتصاد.

وصندوق الاستثمار المباشر هو صندوق الثروة السيادي لروسيا.

وبعد توليه رئاسة البلاد لفترة رابعة في مايو، قال بوتين إنه يريد وضع تحديث البنية التحتية القديمة في روسيا ضمن أولوياته في فترة رئاسته الجديدة 2018-2024 في إطار خطة لرفع مستويات المعيشة.

وتحدث بوتين عن بناء طرق جديدة ومطارات إقليمية وتحديث موانئ بحرية، بينما اقترح وزير المالية الروسي أنتون سيليانوف إنشاء صندوق خاص لتمويل المشروعات حتى 2024، بما يصل إلى ثلاثة تريليونات روبل.

وقال كيريل ديمتريف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي لرويترز الشهر الماضي إن الصندوق وبعض شركائه، ومن بينهم صناديق ثروة سيادية من آسيا والشرق الأوسط، يخططون للمشاركة في المشروع من خلال استثمارات مشتركة وشراء محتمل لسندات خزانة بالروبل.

وفي اجتماع مع الرئيس بوتين اليوم الاثنين، قال ديمتريف إن الصندوق ربما يجتذب ما يزيد عن سبعة تريليونات روبل من شركائه على مستوى العالم في صورة استثمارات مشتركة في البنية التحتية والتكنولوجيا. وستضاف هذه الأموال إلى ثلاثة تريليونات روبل كان قد تعهد بها سيليانوف.

ووفقا لمحضر الاجتماع الذي نشره الكرملين، قال ديمتريف "ستتيح لنا تلك الاستثمارات زيادة الناتج المحلي الإجمالي اثنين في المئة سنويا".

وتضرر الاقتصاد الروسي والروبل بشدة جراء عقوبات غربية فُرضت بداية في 2014 في أعقاب ضم شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وجرى توسيع نطاق العقوبات في وقت لاحق، بما في ذلك عقوبات أمريكية في أبريل نيسان.

وبدأ الاقتصاد يعود إلى النمو العام الماضي، ومن المتوقع أن ينمو بما يتراوح بين 1.5 واثنين بالمئة في 2018 ما لم تكن هناك صدمات خارجية كبيرة، وفقا للبنك المركزي. ودعا بوتين إلى تحقيق نمو يتجاوز المتوسط العالمي.

وأبلغ ديمتريف بوتين أيضا اليوم بأن السعودية، التي كان ولي عهدها الأمير محمد بن سلمان في زيارة لموسكو الأسبوع الماضي، وافقت على استثمار عشرة مليارات دولار في روسيا، من بينها ملياري دولار استثمرتها بالفعل في مجالات متنوعة.

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