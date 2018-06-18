الوزير الإسرائيلي المتهم بالتجسس لصالح إيران يفجر مفاجأة

فجر الوزير الإسرائيلي السابق، جونين سيجيف، مفاجأة من العيار الثقيل، بحسب ما ذكر موقع "والا" الإخباري الإسرائيلي.



وأوضح "والا" أن الوزير سيجيف المتهم بالتجسس لصالح إيران، قال خلال التحقيقات التي أجريت معه، إنه أراد اختراق جهاز المخابرات الإيراني والتغلغل إلى داخله، نافيا أن يكون هناك تعاون مع المخابرات الإيرانية نتيجة أي دوافع مالية أو أيديولوجية.



ونقل الموقع عن مصادر مطلعة على سير التحقيقات قولها إن ما ذكره سيجيف لا يتطابق مع النتائج التي توصلت إليها التحقيقات، لافتا إلى أن هذه الفضيحة تختلف عن فضيحة مردخاي فعنونو وناحوم منبار.



كانت الشرطة الإسرائيلية قد أعلنت اعتقال سيجيف بتهمة العمالة لصالح إيران من خلال اجراء اتصالات مع أعضاء السفارة الإيرانية بنيجيريا وزيارته طهران أكثر من مرة للقاء مسئولين في المخابرات الإيرانية.





