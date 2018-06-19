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اقتصاد

المركزي:761.21 مليار جنيه رصيد القروض لغير الحكومة بالنقد المحلي

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 12:03 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد يحيي
ارتفع رصيد الاقراض لعملاء البنوك من غير الحكومة بالعملة المحلية لـ 761.21 مليار جنيه بنهاية يناير الماضي مقابل 750.331 مليار جنيه في ديسمبر 2017 بفارق 10.9 مليار جنيه ومقارنة بـ 741.97 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق له بفارق 19.24 مليار جنيه
وذكر تقرير صادر عن البنك المركزي المصري ان إجمالي القروض الموجهة لقطاع الزراعة بلغت 9.6 مليار جنيه في يناير الماضي مقابل 9.52 مليارا في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 9.4 مليارا في نوفمبر السابق عليه
وبلغت أرصدة الإقراض الموجهة للقطاع الصناعي بـ218.62 مليارا في يناير السابق مقابل 216.411 مليار جنيه في ديسمبر السابق له ومقارنة بـ 213.35 مليار جنيه في نوفمبر الماضي
واشار التقرير الي حصول قطاع التجارة علي مبلغ 87.7 مليار جنيه مقابل 85.904 مليار جنيه في ديسمبر الماضي ومقارنة بـ 83.8 مليار جنيه في نوفمبر الماضي

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