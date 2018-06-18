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مصطبة لندن .. مجسم فرعوني مصري يطفو في بحيرة في إنجلترا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 11:18 م
مصطبة لندن
مصطبة لندن
رويترز
أقام الفنان البلغاري المولد كريستو مجسما طافيا بارتفاع 20 مترا على شكل مقبرة فرعونية مصرية باستخدام براميل في بحيرة بمتنزه هايد بارك بالعاصمة البريطانية لندن.

وافتتح كريستو المجسم الطافي المؤلف من 7506 براميل، بألوان الأحمر والأبيض والبنفسجي الفاتح، اليوم الاثنين. وللمجسم جانبان عموديان وآخران مائلان.

وقال كريستو "على مدى ثلاثة شهور سيبقى مجسم (مصطبة لندن) جزءا من بيئة هايد بارك في وسط لندن".

وأضاف "الألوان ستتحول مع تغير الإضاءة وانعكاساتها على بحيرة سربنتين لتكون مثل لوحة تجريدية".

وبدأ العمل في المجسم الطافي بطول 40 مترا وعرض 30 مترا في شهر أبريل نيسان وشمل تركيب براميل سعة 55 جالونا على شكل قطع هرمي الشكل مثبت على 32 نقطة ارتكاز.

وشهد افتتاح المجسم رئيس بلدية نيويورك السابق مايكل بلومبرج وهو رئيس (سربنتين جاليريز).

واشتهر كريستو وزوجته الفنانة جان كود، التي توفيت عام 2009، بأعمال منها مجسم (البوابات) في متنزه سنترال بارك في نيويورك عام 2005 ومشروع تغليف مبنى الرايخستاج التاريخي في برلين عام 1995.

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