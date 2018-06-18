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محافظات

رفع الإشغالات بممشى بورتوفيق وكورنيش السويس

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:38 م
ممشي بورتوفيق
ممشي بورتوفيق
حسن غنيمة
قام اللواء أحمد محمد حامد محافظ السويس بتفقد الكورنيش الجديد وممشي بورتوفيق لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات الموجودة بهما، مؤكدًا علي حي السويس وجهاز التجميل والنظافة باستمرار حملات الإزالة لأي تعديات ورفع الإشغالات أولا بأول، واستمرار زرع المساحات الخضراء بالممشي وتهذيب الأشجار بها.

رافق المحافظ في الجولة كل من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة واللواء عبد العظيم محمد رئيس حي السويس وسعيد الليبدي رئيس جهاز النظافة وهشام جابر مدير عام المالية والادارية وغريب جودة مدير عام التخطيط والمتابعة.

وكان حي السويس بقيادة اللواء عبدالعظيم محمد رئيس حى السويس وسعيد اللبيدى رئيس جهاز التجميل والنظافة وعدد من الفنيين والعمال بالحى قد قاموا بأعمال رفع وإزالة الإشغالات والقمامة بممشي بورتوفيق وكورنيش السويس الجديد بناءا على تعليمات اللواء أح أحمد محمد حامد محافظ السويس بالحفاظ علي الشكل الجمالي للكورنيش والممشي.

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