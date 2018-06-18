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أخبار البلد

غدًا.. استئناف العمل بنقابة الصحفيين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:31 م
نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين
عبدالوكيل ابوالقاسم
يستأنف العمل غدًا الثلاثاء بنقابة الصحفيين وتعود الخدمات لطبيعتها بعد اجازة طويلة بدأت من الخميس الماضى حتى اليوم الاثنين.

وكانت قررت نقابة الصحفيين منح جميع العاملين بمبنى النقابة إجازة يوم إضافى الخميس الماضى يخصم من رصيد الإجازات السنوية هذا بخلاف أيام الإجازة الرسمية الخاصة بعيد الفطر وذلك بناء على رغبتهم لذلك.

وكانت أصدرت نقابة الصحفيين قرار ادارى رقم ٢٨ لسنة ٢٠١٨ بمنح العاملين بالنقابة اجازة عيد الفطر المبارك لعام ١٤٣٩ هجرية وذلك طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاثة أيام.

وأوضحت النقابة أن الإجازة الرسمية تبدأ من السبت الموافق ١٦ يونيو وحتى الاثنين ١٨ يونيو على أن يستأنف العمل يوم الثلاثاء ١٩ يونيو ٢٠١٨.

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