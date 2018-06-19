انتظام 5 من لاعبي الزمالك في التدريبات

انتظم حازم إمام الظهير الأيمن وكابتن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب النادي.



جاء ذلك عقب تغيب حازم خلال الفترة الماضية بسبب اصابته في الفم.



كما انتظم بتدريبات الزمالك اليوم أيضا عمر صلاح وأحمد فتوح ثنائي الشباب واللذان تغيبا الفترة الماضية بسبب مشاركتهما مع المنتخب الأولمبي.



كما تواجد محمد اشرف روقة وأحمد رفعت لاعبا الفريق في التدريبات وذلك عقب تغيبهما عن آخر مران قبل إجازة العيد بإذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال المدير الفنى.



كما شهد المران اليوم تواجد احمد كماتشو ويوسف احمد واحمد عادل ميسي لاعبي فريق شباب النادي 97 ومحمد شريف حارس المرمي مواليد 2000.