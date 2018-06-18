فستان حفل المونديال يخطف أنظار العالم.. صور

تألقت مغنية الأوبرا الروسية آيدا جاريفولينا بفستان أوف وايت لامع، وخطف الفستان الأنظار في افتتاح المونديال 2018.



وكان الفستان من تصميم المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، الذي كان له نصيب من خطف الأنظار في حفل افتتاح المونديال.



اختارت جاريفولينا الفستان الأبيض الطويل بالتطريزات اللامعة مع الطبقات المتعددة في التنورة السفلية من الفستان، ونسقت معه حذاء رياضيا ضخما باللون الأبيض لتتمكن من التحرك في الملعب خلال وصلتها الغنائية مع النجم البريطاني روبي ويليامز، كما اختارت مجوهرات ماسية من دار بولجاريBulgari.

