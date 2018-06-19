كونها حكما لـ "إيران وإسبانيا" وكليمنت لـ "أوروجواي والسعودية"



وكان الحكم الدولي مارك جيجر أدار ثلاث مباريات في النسخة الماضية من مونديال 2014 بالبرازيل.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين، عن أسماء حكام مباريات بعد غد الأربعاء، ضمن منافسات بطولة كأس العالم، والتي تستضيفها روسيا وتستمر حتى 15 يوليو القادم.ويدير الحكم الأوروجوياني أندريس كونها ، مباراة إيران وإسبانيا ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للمونديال، أما مباراة أوروجواي والسعودية فيديرها الحكم الفرنسي كليمنت توربين ضمن فعاليات الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى لكأس العالم، فيما يدير مواجهة البرتغال والمغرب، الحكم الأمريكي مارك جيجر، ضمن منافسات الجولة نفسها ولكن بالمجموعة الثانية.