تأجيل موعد تشغيل محطات الوقود بالعريش

تم تأجيل موعد فتح محطات الوقود والذي كان من المقرر تشغيلها يومي الإثنين والثلاثاء، إلى أجل غير مسمى.





وقالت المحافظة، في بيان رسمى لها، إنه تم تأجيل فتح محطات الوقود المقرر فتحها يوم الإثنين والثلاثاء كل أسبوعين لتزويد السيارات بالوقود بعد اجتماع موسع مع القيادات الأمنية بالمحافظة إلى أجل غير مسمى.





يذكر أن محطات الوقود أغلقت مع بدء العملية الشاملة "سيناء ٢٠١٨" وتم فتحها مرة أخرى منذ أسبوعين أمام المواطنين بصفة عامة دون الحصول علي تصاريح مسبقة لتزويد السيارات بالوقود إلا أنه تم إرجاء فتح المحطات إلى أجل غير مسمى.