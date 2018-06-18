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كأس العالم

غياب دونجا وحفني وعبد العزيز عن التدريبات بإذن الجهاز الفني

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:21 م
صدى البلد
منتصر المرشدي - ملك موسى
حصل محمود عبدالعاطي دونجا وأيمن حفني لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك علي إذن من الجهاز الفني بقيادة خالد جلال بالتغيب عن المران المقام حاليا علي ملعب النادي في إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وجاء غياب دونجا وحفني عن التدريبات بسبب ظروف خاصة علي ان ينتظما غدا بشكل طبيعي بالتدريبات.

وفي السياق نفسه، حصل محمود عبدالعزيز لاعب الوسط بالزمالك علي اذن من الجهاز الفني بعدم المشاركة في التدريبات خلال هذه الايام والانتظام بدءا من المعسكر المغلق المقرر له يوم 21 من الشهر الحالى بالسادس من اكتوبر.

وجاء السماح لعبدالعزيز بعدم التدريب اليوم بسبب معاناته من الارهاق بسبب انضمامه للمنتخب الوطني الاول قبل رحلة كأس العالم بروسيا.بروسيا.

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