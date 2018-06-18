حازم إمام يتحدث عن حكم مباراة روسيا واختراق الجمهور لإقامة اللاعبين



وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج المدرج الذي يقدمه إبراهيم عبد الجواد عبر قناة "DMC": "إن شاء الله محمد صلاح سوف يكون جاهزا لمباراة روسيا، وكل اللاعبين جاهزين لتكسير الدنيا بأمر الله".



واستطرد قائلا: "مقر الإقامة للمنتخبات مخصص للاعبين والجهاز الفني، ومن الصعب دخول أي لاعب آخر، ولكن إن كنت ستشارك في مباراة لمدة يومين، من الممكن أن تجلس مع اللاعبين أو تصل إليهم بطريقة أسهل من التنظيم في كأس العالم".



وقال: "هناك حاجز بين اللاعبين والجماهير العادية، فاللاعبون ينزلون من الغرف بالأسانسير إلى المطعم أو قاعة المحاضرات، ولا يمكن لأي شخص أن يصل إليهم إلا إذا نزل اللاعب لالتقاط صورة مع مشجع طالبه بذلك".



وأردف قائلا: "اللوبي الخاص بالفندق هو أمر يخص الفندق ولكن اللاعبين لا ينزلون إليه، لهم منطقة خاصة بهم لا يمكن اختراقها أو الوصول إليها".



وعن التحكيم قال: "أتمنى أن يكون هناك حيادية من الحكم، من الصعب أن يجامل روسيا صاحبة الأرض، الكل يريد أن ينجح في كأس العالم ومنهم الحكم نفسه".

قال حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، إن المنتخب يسير بخطى جيدة، ويستعد بكل قوة لمباراة روسيا، مشددا على أن هناك حالة تركيز شديدة لدى اللاعبين.