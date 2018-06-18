مصرع طفل ووالدته وشقيقه بحالة تسمم بعد تناول وجبة سمك فاسدة

لقي طفل مصرعه وأصيبت والدته وشقيقه بحالة تسمم حاد إثر تناولهم وجبة سمك فاسدة بقرية المخايض مركز دمنهور بالبحيرة وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى دمنهور والجامعى بالإسكندرية.





تلقى اللواء علاء الدين عبدالفتاح مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة دمنهور بوصول الطفل " سيف.م.أ" 4 سنوات "جثة هامدة " ، إثر إصابته بالتسمم وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام كما اصيبت والدة المتوفى و شقيقه بحالة تسمم وتم تحويلهما للمستشفى الجامعي بالإسكندرية.



