مصرع 7 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حوادث متفرقة بسوهاج

لقي 7 أشخاص مصرعهم، اليوم الاثنين، وأصيب 19 آخرون بإصابات وجروح وكسور متفرقة في حوادث سير وغرق وحريق متفرقة بمحافظة سوهاج.



وكان اللواء عمر عبد العال مدير أمن سوهاج قد تلقى إخطارات بهذه الحوادث وتبين من المعاينة والفحص أنه في الحادث الأول بمركز أخميم وأثناء سير سيارة "ميكروباص" على الطريق الصحراوي الشرقي بدائرة المركز انفجر الإطار الخلفي الأيمن للسيارة فاختلت عجلة القيادة في يد السائق وانقلبت على جانب الطريق، ما أسفر عن مصرع سيدة وطالب، وإصابة قائد السيارة و16 شخصا آخرين.



وفي الحادث الثاني، انقلبت سيارة نقل بمركز جهينة أثناء سيرها على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز نتيجة انفجار إطار السيارة الأمامي الأيسر، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة قائد السيارة وعامل بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.



وفي مركز البلينا، لقيت سيدة مصرعها عندما صدمها قطار حال عبورها بمزلقان قرية "برديس" بدائرة المركز أثناء غلقه.



وفي مركز ساقلتة، لقي طالب مصرعه غرقا في نهر النيل أمام قرية " بنى واصل " بدائرة المركز حيث نزل للاستحمام في النهر ولم يستطع مقاومة كثافة المياه.



وفي مركز المنشاة لقي طفل من قرية "عزبة النمر" بدائرة المركز مصرعه غرقا في ترعة بالقرية حيث انزلقت قدماه أثناء لهوه على حافة الترعة وغرق بها.



وفي مركز طما نشب حريق بسبب ماس كهربائي في منزل مزارع بقرية " مشطا " بدائرة المركز نتج عنه شخص أثناء تواجده بالمنزل وقد تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده.



وتم نقل جثث المتوفين والمصابين في الحوادث إلى المستشفيات المركزية القريبة وتحررت بها المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة الحقيق.