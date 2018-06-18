50 طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن نهائيا

تعتبر دهون البطن أصعب الدهون التي يمكن أن تواجهك أثناء القيام بحمية غذائية، وإذا أردت أن تحصل على بطن مشدودة وتتخلص منها بالكامل فعليك بقراءة هذا التقرير، فسوف نذكر لكم 50 طريقة فعالة للتخلص من دهون المعدة، وتشمل:





1- السكريات في الفواكه:

وتعد السكريات من أخطر المكونات التي يمكن ان تسبب في دهون البطن، لذا حاول تناول السكريات الطبيعية من الفواكه.





2- تناول الكثير من البروتين:

وإن البروتين من البقوليات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والأسماك الدهنية هي الأفضل، وقد أظهرت الدراسات أن البروتين يسرع فقدان الوزن دون تقييد السعرات الحرارية المجهدة .





3- الحصول على قسط كاف من النوم:

وفقًا لدراسة أجرتها جامعة ميشيغان، فقد أظهرت ان الأشخاص الذين ينامون ساعة إضافية كل ليلة يزيد معدل الحرق لديهم.





4- اصعد الدرج:

وإذا كان دهون على البطن أكثر الرياضات التي يمكن أن تخلصك من دهون البطن هي بالصعود على الدرج.





5- اركن سيارتك بعيدا:

إذا كنت تملك سيارة، فهذا يجعلك أقل حركة، لذا يمكن أن تركن سيارتك بعيدا عن بيتك أو مكان عملك، لخلق فرصة لتحرك جسمك قليلا.





6-مضغ الأكل جيدا:

معظم الناس لا يفكرون في مضغ الأكل دون التفكير، لذا عليك بمضغ الأكل جيدا، لكي تقلل من دهون البطن.





7-ابتعد عن الهاتف قليلا:

ويمكن ان يتسبب الهاتف في تفيدك، ولا يجعلك تتحرك كثيرا لذا عليك الإبتعاد عن الهاتف قليلا.





8- اصنع قائمة مشترياتك:

ولكي لا تبتاع أشياء لا فائدة منها عليك بصنع قائمة بما تحتاجه.





9- اختيار مكان للتسوق كبير:

ويمكن استغلال وقت التسوق في ممارسة الرياضة والمشي لذا عليك اختيار مكان للتسوق كبيرا، حتى يتيح لك التحرك بشكل اكبر.





10- استخدم اطباق صغيرة:

تظهر الدراسات أن الأشخاص الذين يستخدمون اطباق اصغر لا يكتسبون وزنا كبير.





11- ضع خيارات لأطعمة صحية:

وعندما تشعر بالجوع بين الوجبات عليك بوضع خيارات حية لكي يجنبك تناول الاطعمة التي تساهم في زيادة الوزن.





12- مارس التمارين لمدة 30 دقيقة يوميا:

وخسارة الوزن بشكل فعال يجب ممارسة الرياضة لمدة 30 إلى 75 دقيقة يوميا وثلاث مرات أسبوعيا، لكي تخسر دهون البطن بفاعلية.





13- تجنب المشروبات الكحولية:

والمشروبات الكحولية يمكن أن تزيد من دهون البطن.





14- حافظ على رطوبة جسمك:

ويجب ان تشرب على ما لا يقل عن 64 أوقية من المياه يوميا، حيث ان المياه هي العامل الأساسي في فقدان الوزن.





15- ابتعد عن الوجبات السريعة:

وتناول الوجبات السريعة يمكن ان يسكبك الثير من الوزن، وبالأخص دهون المعدة، وذلك لاحتوائها على الدهون غير الصحية.





16- احرص على الخروج يوميا:

ويمكن أن يضمن لك الخروج يوميا ان تخسر من الدهون في جسمك، ويمكن ممارسة بعض الرياضات الخفيفة مثل جز العشب، او تمشية الكلب، او زراعة بعض الزهور، أو الهرولة حول المنزل.





17- مارس تمارين شد البطن.





18- الاستغناء عن التلفزيون:

يشاهد البالغون الأميركيون أكثر من خمس ساعات من التلفزيون كل يوم، ومع ذلك ، يدعي الكثير من الناس أنه ليس لديهم وقت للتمرين.





19- تناول الطعام بنسبة 80%:

وعند تناول الطعام تجنب تناول الطعام حتى تمتلك معدك ولكن تناول الطعام بنسبة 80% من حجم معدتك.





20- احرص على اتباع نظام غذائي مع شخص آخر:

تشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يحاولون انقاص وزنهم يفقدون الوزن بشكل أسرع.





21- ابتعد عن تناول الأجبان:

وتحمل الجبن الكثير من الدهون والملح، حيث ان الاستثناءات الوحيدة هي جبنة الريكوتا والفيتا.





22- تناول عصير البرتقال:

عصير البرتقال الطازج لذيذ ، مليء بفيتامين سي ، وخيار رائع كبديل للمشروبات السكرية.





23- جرب عصير الجريب فروت الطازج:

ويظهر الجريب فروت أنه يمكن أن يساعد في تسريع فقدان الوزن.





24- اكتب جميع مأكولاتك سعراتك الحرارية خلال اليوم:

اكتب ما تأكله خلال اليوم ومراجعته في وقت لاحق، ما هي الأطعمة التي يمكن تجنبها أو استبدالها بخيار صحي.





25- تناول الفلفل:

وأظهرت دراسات متعددة أن الفليفلة ، وجدت في الفلفل الحار ، والفلفل ، والمكملات الغذائية ، يمكن تسريع فقدان الدهون.





26- تعلم الطبخ:

تعلم طهي الأشياء البسيطة والصحية، فهي توفر في المال، من تناول الطعام في الخارج.





27- التقليل من الإجهاد:

الكثير من الإجهاد يغمر الجسم الكورتيزول، وهو هرمون التوتر المعروف بالتعبئة على دهون البطن.





28- مارس رياضة التأمل:

ويعد التأمل هو واحد من أفضل الترياق للحد من الإجهاد.





29-حاول ممارسة رياضات ذهنية:

وتعد الرياضيات الذهنية مكملًا رائعًا للتأمل لتقليل مستويات التوتر.





30- تخلص من الكربوهيدرات المكررة:

الخبز ، البسكويت ، البسكويت ، الكعك ، الحلوى ، الكعك ، الكعك ... تخلص منها.





31- اختر الكربوهيدرات الصحية:

أرز بني ، قرنبيط ، باستا القمح الكامل ، خبز كامل الحبوب ، حبوب عالية الألياف ، شوفان فولاذي ، أوراق خضراء ، مكسرات، احصل على المزيد منها لخسارة وزن أسرع.





32- استخدم زيت جوز الهند:

تشير الدراسات إلى أن زيت جوز الهند قد يعزز عملية الأيض ويقلل من كمية الدهون المخزنة في البطن.





33- تجنب الإصابة بأمراض القلب:

وفي دراسة واحدة للمشاركين ذوي الوزن الزائد، أكثر عرضة للإصابة بامراض القلب، حيث تزيد من دهون البطن.





34- احصل على الأوميجا الا OMEGA-3S:

تعد الأحماض الدهنية أوميغا 3 قد تساعد على حرق الدهون في البطن ، وهي متوفرة كملحق أو في الأسماك الدهنية - الأنشوجة والرنجة والسلمون خيارات جيدة.





35- تجنب الدهون غير المشبعة:

وترتبط الدهون المتحولة بالعديد من الحالات الخطيرة ، من التهاب إلى أمراض القلب، وتظهر الدراسات أيضًا أن الدهون المتحولة قد تزيد من الدهون في منطقة البطن.





36- مارس التمارين عالية الكثافة:

إن التدريب الفصلي عالي الكثافة ، أو HIIT حرق الدهون بشكل أسرع.





37- ممارسة رياضة السباحة:

السباحة تساعد على تقوية عضلاتك الأساسية، لذا حاول ممارستها من 10-15 دقيقة في الأسبوع.





38-مارس اليوغا:

وممارسة اليوغا لا تحسن من مرونتهم فحسب، بل يقومون أيضًا بنحت أجسماهم، وتساهد في نحت البطن بشكل أفضل.





39-لا تستخدم الملح في طعامك:

يساعد الملح على التخلص من بعض السموم المخزنة في الجسم، ولكنه لا يساعدك على فقدان الوزن، وبالأخص، إلا أنه يساعد في الإصابة بالالتهابات ، والتي تسهم بشكل مباشر في زيادة، لذا يجب استخدامه في الاطعمة بشكل معتدل.





40- لا تهمل الأعمال المنزلية:

حاول تنظيف المنزل ، أو المشي ، أو الركض الخفيف، ولا تقلل من قوة هذه الأنشطة، حيث انها تساعدك على فقدان الدهون في البطن.





41- تناول الجريب فروت الأحمر:

وجدت دراسة نشرت في مجلة الأيض أن جريب فروت الأحمر قبل تناول الوجبات يساعد على تقليل الدهون الحشوية وخفض الكولسترول .





42- تناول شريحة من الاناناس:

تظهر بعض الأبحاث أن الأناناس قد يساعدك على فقدان الدهون في البطن، كما أنه يساعد على الهضم.





43- استخدم الكركم:

الكركم يفترض أنه يساعد على سرعة الأيض، ويحد من الالتهابات، بالإضافة إلى انه يساهم في خسارة دهون البطن بفاعلية كبيرة.





44- شرب الشاي الأخضر:

تم ربط مركب EGCG الموجود في الشاي الأخضر بتقليل الدهون في الجسم ، مما يعني أنه يمكن أن يساعدك على فقدان الدهون في البطن.





45- استغل وقت الراحة في خسارة الوزن:

ولا تكن كسولا في أوقات الفراغ وحاول استغلالها جيدا، ومارس بعض الرياضة البسيطة.





46- استخدم الثوم في وجباتك:

يعد الثوم من أفضل الأطعمة التي تحتوي على مضادات الاكسدة الطبيعية والمضادات الحيوية، فهو يتحكم في نسبة السكر في الدم والأنسولين ، كما أنه يتحكم بالحرارة ويساعد في تعزيز عملية الأيض.





47- افحص جسمك كل عام:

يجب أن تحصل على فحص جسدي واحد على الأقل كل عام، في بعض الأحيان ، من الضروري إجراء فحص شامل للكشف عن مشكلة صحية كامنة.





48- إبقى إيجابيا:

محاولة فقدان الدهون في البطن أمر صعب بالنسبة لمعظم الأشخاص، لا تشعر بالإحباط وتناول الطعام بشكل صحيح ، واهتم بممارسة الرياضة.





49- تناول الألياف:

وتناول الألياف يزيد من الإحساس بالشبع لفترات لفترة أطول، وقد تبين أن الألياف تقلل من كمية الطعام التي يتناولها الأفراد، وهذا يعني نقص الدهون في البطن.





50- لا تشتري أطعمة بكميات كبيرة: