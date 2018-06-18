ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور

بدأت مراسم عزاء الفنان "ماهر عصام" بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وسط حضور عدد من أصدقائه وعائلته.



وحضر عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في مقدمتهم المنتج هشام سليمان ، وبطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وأحمد صيام، وأحمد عزمي، وعمر خورشيد، وهاني حسن الاسمر ، والمنتج احمد فاروق، والمطرب محمد شاهين، واحمد الجوهري .



كما حضر كل من الفنان ماجد المصرى ، ومحمد اسماعيل عبد الحافظ، ودنيا عبد العزيز.



يذكر أن الفنان ماهر عصام توفي صباح أمس الأحد، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

