ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:32 م
صدى البلد
بدأت مراسم عزاء الفنان "ماهر عصام" بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، وسط حضور عدد من أصدقائه وعائلته.

وحضر عدد من نجوم الفن لتقديم واجب العزاء في مقدمتهم المنتج هشام سليمان ، وبطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وأحمد صيام، وأحمد عزمي، وعمر خورشيد، وهاني حسن الاسمر ، والمنتج احمد فاروق، والمطرب محمد شاهين، واحمد الجوهري .

كما حضر كل من الفنان ماجد المصرى ، ومحمد اسماعيل عبد الحافظ، ودنيا عبد العزيز.

يذكر أن الفنان ماهر عصام توفي صباح أمس الأحد، بعد تعرضه لنزيف في المخ، وشُيِّعت جنازة الراحل من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.
ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور
ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور
ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور
ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور
ماجد المصري ودنيا عبد العزيز في عزاء ماهر عصام.. صور

ترشيحاتنا

بث حي HD كورة لايف بث مباشر| مباراة تونس وانجلترا مباشر الاسطورة الان رابط مشاهدة تونس وانجلترا

مورينيو يتوقع خسارة السعودية بسداسية أمام أوروجواي

الأقمار الصناعية تكشف خبايا مرعبة تقوم بها روسيا

تعرف على إمكانية ارتداء محمد صلاح واقيا للكتف أمام روسيا

لاعبان على أعتاب الانضمام إلى ليفربول

مشروب ينقي الأمعاء في 30 دقيقة

بث مباشر مباراة بلجيكا وبنما | يلا شوت | كورة لايف | كورة ستار | بث الاسطورة الان

شاهد .. كلب البحر جاري يصدم المصريين قبل مباراة روسيا

كارثة يستهين بها الرجال تدمر القلب والمخ والقدرة الجنسية

تونس وانجلترا ..هاري كين يتقدم بهدف مبكر للإنجليز فى شباك نسور قرطاج

فضيحة.. موقع يحرض على العنف ضد محمد صلاح خلال مباراة مصر وروسيا

عاجل.. انطلاق مباراة تونس وانجلترا بث مباشر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

كأس العالم 2018 .. نيمار يسرق الأضواء من بوشكين في روستوف

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط الشوط الثانى تونس وانجلترا بث الاسطوره الان مباشر
مورينيو: على روسيا إيقاف محمد صلاح لأنه خطر عليها.. فيديو
تونس وانجلترا ..هاري كين يتقدم بهدف مبكر للإنجليز فى شباك نسور قرطاج
كأس العالم 2018 .. الجماهير تغني لـ محمد صلاح أمام أتوبيس المنتخب
عاجل.. انطلاق مباراة تونس وانجلترا بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟