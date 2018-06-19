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اقتصاد

الاستثمار: نسعى لتعزيز البنية التكنولوجية وتمكين الشباب والمرأة

الثلاثاء 19/يونيو/2018 - 04:00 ص
صدى البلد
محمد يحيي و علياء فوزي
أعلنت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي عن وجود مساع لتعزيز البنية التكنولوجية والإدارية والمعلوماتية ضمن أهدافها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أنه سبق توقيع اتفاقيتين للحصول علي منحة لتوفير معدات حديثة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بغرض تحسين بيئة العمل بالوزارة من خلال توفير أجهزة الحاسب الألي المطلوب لكافة الجهات التابعة.

وأكد تقرير صادر عن الوزارة حصل "صدي البلد" علي نسخة منه، أن تكنولوجيا المعلومات المتطورة تدعم عملية الإدارة وهو ما يمكن واضعي السياسات من رسم الخرائط الاستثمارية ومخصصات برامج المساعدات الإنمائية الرسمية للقطاعات المختلفة علي مستوي الجمهورية بالإضافة لتتبع المنتظم للعمليات الإنمائية وتقيم أداء الجهات المنفذة ودعم الاتصال الداخلي بالوزارة من جهة وبين الجهات والاطراف المعنية الأخري.

وذكر التقرير أن تمكين المرأة والشباب من أبرز السياسات التي تتبعها "الاستثمار والتعاون الدولي" للتطوير المؤسسي، موضحا أنه تم إنشاء وحدة متخصصة لتكافؤ الفرص تستهدف رفع الوعي وتطوير قدرات العاملات بالوزارة لدعم دورهن الاجتماعي والعملي بجانب الشباب من خلال تقلدهم مناصب ادارية واستشارية وتنفيذية وقيادية بالوزارة بما يتماشي مع التطورات والسياسة الوطنية الداعمة لتولي المرأة والشباب مناصب قيادية بكافة المصالح الحكومية.

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