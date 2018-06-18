فرجاني يتعادل لتونس أمام إنجلترا بأول هدف عربي في مونديال روسيا .. فيديو وصور

عادل منتخب تونس النتيجة بينه وبين منتخب إنجلترا بإحراز أول أهدافه فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الاولى من مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم .



وأحرز فرجانى ساسى هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 35 ليحرز أول أهداف المنتخبات العربية فى مونديال روسيا .



وكان هاري كين نجم منتخب انجلترا أحرز هدف التقدم الأول لفريقه فى الدقيقة العاشرة من الشوط الاول عن طريق تسديدة قوية للكرة العائدة من معز حسن حارس مرمى تونس بعد تصديه لتسديدة اشلى كول .



ويسيطر المنتخب الانجليزى على مجريات المباراة بهجوم ضاغط وأضاع اكثر من ثلاث فرص فى العشر دقائق الأولى من المباراة .