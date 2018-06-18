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كأس العالم

لاعبو جيل 90 من روسيا: قادرون على الفوز والتأهل للدور الثاني للمونديال

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:48 م
لاعبو جيل 90
لاعبو جيل 90
ا ش ا
أكد عدد من لاعبي المنتخب المصري الذين شاركو في بطولة كأس العالم 1990 على قدرة المنتخب المصري على الفوز على نظيره الروسي في مباراة الغد وتحقيق نتيجة إيجابية وكذلك الفوز على السعودية والتأهل للدور الثاني لبطولة كأس العالم التي تستضيفها روسيا حاليا .

وأجمع نجوم المنتخب المصري السابقين – في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط لتغطية المونديال في روسيا عقب وصولهم إلى مدينة سان بطرسبرج لمؤازرة المنتخب في مباراة الغد – على قدرة اللاعبين على إسعاد الشعب المصري وتحقيق طموحاته بالتأهل للدور الثاني للمونديال وليس الاكتفاء بالمشاركة الشرفية.

من جهته ، أكد إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أن مباراة روسيا هامة جدا ومفصلية في مشوار المنتخب المصري في المونديال ، معربا عن ثقته في لاعبي الفراعنة في الفوز بالمباراة والتأهل للدور الثاني للمونديال .

وشدد يوسف على قوة المنتخب الروسي والذي ظهر في مباراة الافتتاح أمام السعودية وتحقيقهم الفوز بخماسية نظيفة، قائلا إن المباراة ستتطلب مجهودا كبيرا من لاعبي المنتخب المصري، ولكن على ثقة في لاعبينا لتحقيق الفوز مثلما فعلت المكسيك مع ألمانيا.

وأشار يوسف إلى أنه مهما كانت النتيجة لابد أن نشكر لاعبينا على المستوى المشرف الذي ظهروا عليه والتأهل للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاما.

من جانبه، أعرب ربيع ياسين نجم الأهلي السابق عن تفاؤله بلاعبي المنتخب المصري، وقال إن تحقيق الفوز على المنتخب الروسي على أرضه ووسط جماهيره ليس بالأمر السهل والمطلوب كبير جدا على المستوى المهاري والفني والخططي كذلك على المستوى النفسي.
وشدد ياسين على ضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية على المستوى الفردي والجماعي، وأن يتعاون كوبر مع اللاعبين من أول دقيقة في المباراة لأخر لحظة لتحقيق الفوز لتحقيق أحلام الملايين من الشعب المصري .
ووافقه الرأي إبراهيم حسن لاعب المنتخب والأهلي السابق ومدير الكرة بالنادي المصري البورسعيدي ، معربا عن تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الدب الروسي في مباراة الغد، قائلا إنه يثق في قدرة ومهارة لاعبي المنتخب المصري .

وأضاف أن لاعبي المنتخب ظهروا بشكل مميز في مباراة أوروجواي رغم الخسارة ، ورشح محمد صلاح وتريزيجيه لتسجيل الأهداف في مباراة الغد لكسر الرقم الذي حققه الكابتن مجدي عبدالغني بتسجيله هدف مصر الوحيد في مونديال 1990 .

وقال أيمن طاهر مدرب حراس مرمى نادي الزمالك إن مباراة الغد أمام روسيا صعبة ، وأعرب عن ثقته في قدرة لاعبي المنتخب المصري على تحقيق الفوز والتأهل لدور الـ 16 للمونديال .

وبالنسبة لمركز حراسة المرمى في المنتخب ، قال إن محمد الشناوي أدى مباراة كبيرة جدا أمام أوروجواي وظهر بمستوى مشرف ، مشيرا إلى أن مستواه في المباراة السابقة يجب أن يكون دافعا له في لقاء الغد لتحقيق أقصى ما لديه .

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