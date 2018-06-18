تونس وانجلترا .. تعادل إيجابي 1/ 1 فى الشوط الأول.. فيديو وصور

سيطر التعادل الإيجابي على أحداث الشوط الأول المثير بين تونس وإنجلترا بهدف لكل منهما فى المباراة التى تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة بكأس العالم.



وأحرز هاري كين نجم منتخب انجلترا هدف التقدم الأول لفريقه فى الدقيقة العاشرة من الشوط الأول عن طريق تسديدة قوية للكرة العائدة من معز حسن حارس مرمى تونس بعد تصديه لتسديدة اشلى كول .



ويسيطر المنتخب الانجليزى على مجريات المباراة بهجوم ضاغط أضاع أكثر من ثلاث فرص فى العشر دقائق الأولى من المباراة والعديد من الفرص فى باقى الشوط.



وودع معز حسن حارس مرمى نسور قرطاج المباراة باكيا بعد إصابته فى كتفه فى الدقيقة 11 لينزل بديلا له الحارس الثانى فاروق بن مصطفى .



وأحرز فرجانى ساسى هدف التعادل عن طريق ركلة جزاء فى الدقيقة 35 ليحرز اول اهداف المنتخببات العربية فى مونديال روسيا .





