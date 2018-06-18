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كأس العالم

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا ..صور

الإثنين 18/يونيو/2018 - 08:53 م
صدى البلد
نور عادل
أدى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير اليوم، الاثنين، على الملعب الرئيسي لاستاد "كريستوفسكي" الذي سيحتضن لقاء روسيا ومصر في الساعة الثامنة مساء الغد بتوقيت القاهرة، في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الأولى ببطولة كأس العالم.

واستغرق المران ساعة كاملة وشارك فيه جميع اللاعبين الـ23 المقيدين بقائمة منتخب مصر في مونديال روسيا، وبدوا جميعًا في حالة فنية ومعنوية عالية في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وشهد المران مرافقة الإسباني روبن بونس أخصائي تأهيل فريق ليفربول الإنجليزي لمحمد صلاح نجم منتخب "الفراعنة" أثناء عملية الإحماء والجري حول الملعب، وقام أخصائي التأهيل أثناء الجري بالالتحام مع محمد صلاح من خلال احتكاك كتفه بكتف اللاعب، لاختبار مدى تحمل صلاح للالتحامات القوية في المباريات.

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في مفصل الكتف خلال نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول أمام ريال مدريد الإسباني.

منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا ..صور
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا ..صور
منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة روسيا ..صور

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