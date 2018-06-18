أمن القاهرة يتابع تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب.. فيديو

شنّ ضباط مباحث المرور بالقاهرة حملة أمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقف السرفيس بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.



وخلال متابعة اللواء هانى جرجس نائب مدير أمن القاهرة، لموقف السيارات بميدان عبدالمنعم رياض بوسط القاهرة شدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل بين المناطق المختلفة بالعاصمة، مطالبا السائقين بالتعاون مع أجهزة الدولة وعدم الانصياع وراء الأنباء التى تدفعهم إلى زيادة التعريفة دون رقيب أو الالتزام بالتعريفة الرسمية التى وضعتها محافظة القاهرة.



وأضاف جرجس أن التعريفة الجديدة تم وضعها وفقا للمسافات وعدد الكيلو مترات بين المناطق، وكذلك على حسب الزيادة الجديدة فى المواد البترولية، مضيفا بأن تلك الزيادات فى المواد البترولية تساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى والدولة بشكل عام.