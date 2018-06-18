استشاري نفسي: مخاطر كبيرة تهدد الأبناء بسبب خلافات الأب والأم

قال الدكتور علاء الغندور، استشارى نفسى، إن انفصال الزوجين يؤثر على تفكير وسلوكيات الأبناء وفى كثير من الأحيان يتسبب فى انحرافهم لكن هناك الكثير من العوامل التى يتوقف عليها درجة ونوعية الأضرار الناتجة عن الطلاق.





وأضاف "الغندور"، فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن من أهم العوامل التى تتحكم فى درجة الضرر التى يتعرض لها الأطفال بعد الانفصال هى السن فكلما كان أقل كلما زاد كرههم للحياة التى يعيشونها داخل المنزل خاصة إذا زادت الخلافات وفكروا فى الهروب منه ويصبحون جزءا من أطفال الشوارع.





وأشار إلى أن تفكير الأطفال فى الهروب من المنزل يقل كلما زاد عمرهم وتظهر لديهم الأفكار المجنونة والانتقام من الذات والميل للسلوكيات الانحرافية كالتدخين وتعاطى المخدرات والسرقة، وللحد من كل هذه الظواهر على الوالدين الامتناع عن الشجار أمام الأبناء نهائيا والتعامل مع بعضهما بشكل محترم والحرص على تنشئتهم بشكل سليم.