ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: أمريكا لن تكون معسكرا للاجئين في حكمي

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:04 م
صدى البلد
حسن محرم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لن تكون معسكرا للاجئين، على الأقل خلال حكمه.

ورد الرئيس الأمريكي على الاتهامات التي وجهت إليه بعد نشر صور تظهر الشرطة الأمريكية تفصل أبناء اللاجئين عن أسرهم قبل وضعهم في سجون منفصلة، بحسب ما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.

وتابع ترامب ردا على الديمقراطيين الذين يوجهون اتهامات لترامب: "الهجرة غلطة، وجميع المشكلات التي لدينها لأننا لم نتمكن من جعلهم (الديمقراطيون) يوقعون على قانون جديد، ولم نستطع حتى جلبهم لطاولة التفاوض، وأقول بكل قوة أن الديمقراطيين مخطئين".

وأضاف ترامب: "ما يحدث هو أمر حزين جدا، أنه أمر حزين جدا".

وفشل الكونجرس الأمريكي، مرارا في تمرير قانون خاص بوضع أطر للهجرة والتعامل مع المهاجرين على الأراضي الأمريكية.

ترشيحاتنا

عاجل .. إغلاق البيت الأبيض بسبب حادث أمني

رسميا.. ريال مدريد يعلن أولى صفقاته الصيفية

حارس مرمى تونس يودع مواجهة إنجلترا باكيا بعد إصابته

تونس وانجلترا .. تعادل إيجابي 1/ 1 فى الشوط الأول.. فيديو وصور

شاهد.. مقتل 3 فنانين دهسا أسفل عجلات قطار في إنجلترا

يلا شوت .. مشاهدة مباراة تونس وانجلترا بث مباشر | لايف

كارثة يستهين بها الرجال تدمر القلب والمخ والقدرة الجنسية

مصر ضد روسيا .. تردد القناة المفتوحة الناقلة للمباراة

سعر غير متوقع لإطلالة مى عز الدين الأنيقة.. صور

عاجل.. انطلاق مباراة تونس وانجلترا بث مباشر

وزير التموين يكشف حقيقة صدور قرارات صعبة خلال ساعات

رياضة التنس .. المصري صفوت يتقدم في بطولة تشالنجر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خيالي لفستان نانسي عجرم في إعلانها الأخير

أظافر جذابة من المناكير المطفي.. صور

غرف نوم بناتي باللون البينك تجمع بين الرقة والشقاوة .. صور

تعلمى كيف يمكن ارتداء البنطلون المشجر في الصيف.. صور

كأس العالم 2018 .. نيمار يسرق الأضواء من بوشكين في روستوف

فيديو

الان بث حي ومباشر رابط الشوط الثانى تونس وانجلترا بث الاسطوره الان مباشر
مورينيو: على روسيا إيقاف محمد صلاح لأنه خطر عليها.. فيديو
تونس وانجلترا ..هاري كين يتقدم بهدف مبكر للإنجليز فى شباك نسور قرطاج
كأس العالم 2018 .. الجماهير تغني لـ محمد صلاح أمام أتوبيس المنتخب
عاجل.. انطلاق مباراة تونس وانجلترا بث مباشر

ﺗﺼﻮﻳﺖ

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟

توقعاتك لمباراة مصر وروسيا ؟