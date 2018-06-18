ترامب: أمريكا لن تكون معسكرا للاجئين في حكمي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده لن تكون معسكرا للاجئين، على الأقل خلال حكمه.



ورد الرئيس الأمريكي على الاتهامات التي وجهت إليه بعد نشر صور تظهر الشرطة الأمريكية تفصل أبناء اللاجئين عن أسرهم قبل وضعهم في سجون منفصلة، بحسب ما نقلت شبكة "أن بي سي نيوز" الأمريكية.



وتابع ترامب ردا على الديمقراطيين الذين يوجهون اتهامات لترامب: "الهجرة غلطة، وجميع المشكلات التي لدينها لأننا لم نتمكن من جعلهم (الديمقراطيون) يوقعون على قانون جديد، ولم نستطع حتى جلبهم لطاولة التفاوض، وأقول بكل قوة أن الديمقراطيين مخطئين".



وأضاف ترامب: "ما يحدث هو أمر حزين جدا، أنه أمر حزين جدا".



وفشل الكونجرس الأمريكي، مرارا في تمرير قانون خاص بوضع أطر للهجرة والتعامل مع المهاجرين على الأراضي الأمريكية.