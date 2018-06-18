نائب مدير أمن القاهرة يتابع تطبيق التعريفة الجديدة لنقل الركاب.. فيديو

شنّ ضباط مباحث المرور بالقاهرة حملة أمنية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقف السرفيس بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.



وخلال متابعة اللواء هشام لطفى نائب مدير أمن القاهرة، لمواقف السيارات بقطاع الشمال، شدد على الالتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل بين المناطق المختلفة بالعاصمة، مطالبا السائقين بالتعاون مع اجهزة الدولة وعدم الانصياع وراء الأنباء التى تدفعهم إلى زيادة التعريفة دون رقيب أو الالتزام بالتعريفة الرسمية التى وضعتها محافظة القاهرة.



وأضاف لطفى أن التعريفة الجديدة تم وضعها وفقا للمسافات وعدد الكيلو مترات بين المناطق، وكذلك على حسب الزيادة الجديدة فى المواد البترولية، مضيفا بأن تلك الزيادات فى المواد البترولية تساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى والدولة بشكل عام.



وطالب سائق السيارات بعدم زيادة قيمة الكارتة التى يقومون بدفعها فى مقابل العمل داخل الموقف فى الوقت الحالى، وهذا ما أكده المسئول عن الكارتة بعدم زيادته، وعدم الضغط أكثر على كاهل سائقى السيارات والمواطنين.

