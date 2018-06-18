الأب بطرس دانيال ونجل حسن الأسمر في عزاء الفنان ماهر عصام

أقيم اليوم عزاء الفنان الراحل ماهر عصام بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.



وحرص الفنان سليمان عيد ونجم ستار أكاديمى محمد شاهين وهانى حسن الأسمر والفنان محمد عبد الحافظ والأب بطرس دانيال، على حضور العزاء.



وتعرض الفنان ماهر عصام لأزمة مرضية دخلها على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة أدخلته العناية المركزة إلى أن توفاه الله عن عمر يناهز 38 عاما.