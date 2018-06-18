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فن

60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:01 م
صدى البلد
حماده خطاب
وصل منذ قليل الفنان شريف رمزي والفنان كريم محمود عبد العزيز والفنان أحمد عزمي والفنانة آثار الحكيم والفنانة وفاء عامر والمطربة أمينة، لتقديم واجب العزاء في الفنان الراحل ماهر عصام وذلك بمسجد الحامدية الشاذلية.

وتعرض الفنان ماهر عصام لأزمة مرضية دخلها على إثرها مستشفى إمبابة العام، وبعد محاولات من نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، تم نقله إلى مستشفى دار الفؤاد، حيث أصيب بغيبوبة تامة، أدخلته العناية المركزة إلى أن توفاه الله عن عمر يناهز 38 عاما.
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية
60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

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60 صورة من عزاء ماهر عصام بالحامدية الشاذلية

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