رويدا عطية تحيي حفل العيد بجنوب لبنان وتستعد للسفر إلى المغرب

أحييت النجمة السورية رويدا عطية حفلًا ساهرًا لها، بأحد مطاعم جنوب لبنان بحضور أكثر من ٤٠٠ شخص، ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر المبارك، وذلك بعد نفاد التذاكر قبل يومين من تاريخ الحفل.



قدمت رويدا عطية باقة من أروع أغانيها القديمة والحديثة من بينها أغنيتها الأخيرة "الله مع قلبي"، التي طرحتها قبل أيام وحققت نجاحا كبيرا، وهي من كلمات: فراس جبران، والحان وتوزيع: حسام الصعبي، وإشراف: سمير المولى.



وعلى جانب آخر، تستعد رويدا عطية أيضًا، لإحياء حفل غنائي ساهر، على هامش فعاليات مهرجان موازين إيقاعات العالم بالمغرب، التى تقام في الفترة بين 22 و30 يونيو المُقبل، بمشاركة نجوم فرق الغناء العربية والعالمية.



وتحيي رويدا عطية حفلتها بـ "موازين"، في فضاء النهضة، يوم 24 يونيو، وتقدم خلال الحفل باقة متنوعة من أروع أغانيها القديمة والحديثة خلال فعاليات الحفل، من بينها أغنية "خاين" التي طرحتها مؤخرًا.