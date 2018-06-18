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اقتصاد

مصر تطلب قمحا للشحن في 1-10 أغسطس فى مناقصة عالمية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:34 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
رويترز
طرحت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم الاثنين مناقصة لشراء كمية غير محددة من القمح من موردين عالميين للشحن خلال الفترة من الأول إلى العاشر من أغسطس.

وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي.

ويجب أن تصل العروض إلى الهيئة بحلول ظهر الثلاثاء بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) على أن تعلن النتائج بعد الساعة الثالثة والنصف بالتوقيت المحلي من اليوم ذاته.

وينبغي أن تكون العروض على أساس التسليم على ظهر السفينة مع وجود عرض منفصل للشحن.

وفي مناقصة السابقة يوم 12 يونيو، اشترت الهيئة 420 ألف طن من القمح الروسي والروماني للشحن خلال الفترة من 15 إلى 25 يوليو وفى هذه المرة تطلب الهيئة شراء شحنات يتراوح حجم الواحدة منها بين 55 و60 ألف طن.

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