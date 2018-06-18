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لن تصدق .. 90% من الأطفال تحت سن السابعة يعانون أزمات نفسية

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:11 م
اطفال مشاكل نفسية
اطفال مشاكل نفسية
اسماء محمد
قال الدكتور علاء الغندور استشارى نفسى، إن عددًا كبيرًا من الأمهات ليس لديهن دراية بكيفية التعامل مع الأطفال وتربيتهم بشكل سليم فهناك الكثير من الأخطاء التى تقع فيها الأم المصرية دون أن تشعر بالتسبب فى إصابة الأبناء بمشاكل واضطرابات نفسية.

وأضاف "الغندور"، فى تصريحات صحفية لـ "صدى البلد"، أن الأم فى كثير من الأحيان تستهين بمشاعر الأطفال وتتعامل معهم بطريقة غير مناسبة لفكرهم وشخصياتهم لاعتقادها أنهم مازالوا صغارًا ولا يدركون شيئًا لكن للأسف كل هذه الأخطاء تتراكم داخلهم وتصيبهم بكم كبير من العقد والمشاكل النفسية تظهر فيما بعد فى تصرفاتهم وسلوكياتهم.

وأشار إلى أن إحدى الدراسات النفسية الحديثة أكدت خطورة التعامل مع الصغار بشكل عشوائى دون مراعاة مشاعرهم، حيث أوضحت أن نسبة الأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية قبل سن السابعة بلغت 90%.

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