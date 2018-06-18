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أخبار العالم

قوات البحرية الإسبانية تنقذ 152 مهاجرا من الغرق في البحر المتوسط

الإثنين 18/يونيو/2018 - 09:53 م
مهاجر
مهاجر
ا ش ا
تمكنت قوات البحرية الإسبانية، اليوم الإثنين، من إنقاذ 152 مهاجرًا كانوا يحاولون الوصول إلى الشواطئ الأوروبية عبر البحر المتوسط.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن البحرية الإسبانية تمكنت من إنقاذ 102 مهاجر كانوا على متن ثلاثة زوارق مطاطية غرب البحر المتوسط ، كما استقبلت مدينة المرية الإسبانية سفينة إنقاذ أخرى تقل 50 مهاجرا.

وتحاول البحرية الإسبانية العثور على زورق يحمل على متنه 54 مهاجرًا، مدرجين على قائمة المفقودين حتى الآن ، ويُعتقد أنهم في منطقة أقرب إلى مضيق جبل طارق.

وكانت تقارير الأمم المتحدة قد ذكرت في وقت سابق أن طريق الهجرة إلى إسبانيا من خلال غرب البحر المتوسط شهد نشاطًا ملحوظا في حركة نقل المهاجرين خلال الآونة الأخيرة، حيث سلك هذا الطريق البحري أكثر من 13 ألف مهاجر في 2018، من بينهم ألف و400 مهاجر منذ يوم الجمعة الماضي.

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