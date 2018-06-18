وزير التعليم العالي يكشف موعد بدء الدراسة بجامعات العاصمة الجديدة

قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إنه حتى الآن لم ينته العمل بالجامعات الأجنبية بالعاصمة الجديدة سوى نموذج الجامعات الكندية.



وأوضح عبد الغفار، في تصريح خاص لـ "صدى البلد"، أنه في حالة انتهاء قانون إنشاء فروع الجامعات الأجنبية بمجلس النواب قبل انتهاء عقد دورته البرلمانية سبتمبر المقبل من الممكن أن يتم بدء الدراسة بمجمع الجامعات الكندية بالعام الدراسي 2018 /2019.



وأكد الوزير أنه مما لا شك فيه أن العام الدراسي 2019/2020 من المقرر أن يشهد بدء الدراسة بقرابة 6 جامعات أجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.