شاهد.. ضباط الداخلية يراقبون المواقف لتطبيق التعريفة الجديدة

شنّ ضباط وزارة الداخلية حملة أمنية ومرورية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مواقف السرفيس بمختلف القطاعات للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركوب بعد زيادة أسعار المحروقات.



وشدد ضباط وزارة الداخلية، على ضرورة الألتزام بالتعريفة الجديدة لوسائل النقل بين المناطق المختلفة بالعاصمة، مطالبين السائقين بالتعاون مع اجهزة الدولة وعدم الانصياع وراء الأنباء التى تدفعهم إلى زيادة التعريفة دون رقيب و الإلتزام بالتعريفة الرسمية التى وضعتها محافظة القاهرة.



وأكد الضباط على الالتزام بالتعريفة الجديدة التى تم وضعها وفقا للمسافات وعدد الكيلو مترات بين المناطق، وكذلك على حسب الزيادة الجديدة فى المواد البترولية، مضيفا بأن تلك الزيادات فى المواد البترولية تساعد فى النهوض بالاقتصاد المصرى والدولة بشكل عام.

