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كأس العالم

شاهد.. لقطة طريفة من مجدي عبدالغني خلال مران منتخب مصر

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:00 م
صدى البلد
نور عادل
أدى مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، صلاة المغرب اليوم خلال مران منتخب مصر الأول لكرة القدم الختامي استعدادًا لمواجهة روسيا غدا الثلاثاء.

وتفاجأ لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، بمجدي عبدالغني يؤدي صلاة المغرب خلال المران الختامى قبل مواجهة الدب الروسي ليدخلوا معه في وصلة من المذاح بعد انتهائه من الصلاة.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب روسيا غدا الثلاثاء في ثاني جولات دور المجموعات بكأس العالم 2018.
شاهد.. لقطة طريفة من مجدي عبدالغني خلال مران منتخب مصر

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شاهد.. لقطة طريفة من مجدي عبدالغني خلال مران منتخب مصر

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