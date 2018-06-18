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كأس العالم

البرازيل تحتج على عدم استخدام تقنية الفيديو أمام سويسرا

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:07 م
صدى البلد
محمد سمير
أعلن الاتحاد البرازيلي، أنه سيرسل خطابًا للجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، للاحتجاج على الهدف الذي استقبلته شباك المنتخب أمام سويسرا، في اللقاء الذي جمع الفريقين أمس بمونديال روسيا 2018، وانتهى بالتعادل 1 ـ 1.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، إن البرازيل ستعبر في الخطاب عن عدم ارتياحها لعدم استخدام تقنية الفيديو، في الهدف المثير للجدل لمنتخب سويسرا.

وقال منسق الفريق البرازيلي ايدو جاسبار، إن الاتحاد سوف يطلب تحديد المعايير التي تسمح للحكام بطلب الاستعانة بتقنية الفيديو خلال مباريات المونديال.

واحتج لاعبو المنتخب البرازيلي على الهدف الذي سجله ستيفين زوبير في الدقيقة 50، بعد أن دفع جواو ميراندا، مدافع السامبا.

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