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أخبار العالم

فوضى في السفارة الروسية بالقدس بسبب مؤتمر لدعم فلسطين

الإثنين 18/يونيو/2018 - 10:11 م
صدى البلد
عرفة البنداري
شهدت السفارة الروسية في القدس حالة من الفوضى على خلفية محاولة تنظيم مؤتمر يعلن من خلاله أن القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.

وذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن محافظ القدس، يورام هليفي، منع مساء اليوم إقامة مؤتمر بالقدس الشرقية، يتم خلاله إعلان القدس عاصمة للدولة الفلسطينية.

وأوضحت أن الفعالية تم التخطيط لها في فندق يقع في حارة الشيخ جراح، وتم تنظيمها بواسطة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية.
وأشارت إلى أن زعيم القائمة العربية المشتركة في الكنيست، أيمن عودة، غضب بشدة بسبب وصول قوات الشرطة إلى الفعالية، وأعرب عن خالص شكره وتقديره لروسيا على إعلان القدس عاصمة لفلسطين.

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